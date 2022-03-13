Всемирный экономический форум (ВЭФ) объявил о разрыве всех отношений с правительством России и президентом Владимиром Путиным. Философ Александр Дугин положительно отозвался об этом факте и отметил, что Россия сегодня борется с глобализмом, фанатиками либерализма и их подельниками. Об этом Дугин написал на своей странице Вконтакте 13 марта

Россия окончательно порвала с фанатиками Great Reset и мировой олигархической элитой, утверждает Дугин. Философ Дугин: Россия должна возглавить «Великое Пробуждение» © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Сейчас уже всем очевидно: Москва — это столица мирового Великого Пробуждения. Всем на земле сейчас ясно — это не региональный конфликт…это начало глобального процесса всемирного освобождения человечества от либеральной диктатуры глобальных монополий», — написал Дугин.

Настоящая война ведётся не с Западом как таковым, а с Всемирным экономическим форумом и его инфернальными планами Большой Перезагрузки, направленной на истребление человечества — через легализацию всех видов извращений, грехов и преступлений, подчеркнул философ.

«Не стройте иллюзий: на том конце прицела мы имеем дело с самим дьяволом», — заключил Дугин.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.