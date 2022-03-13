Россия окончательно порвала с фанатиками Great Reset и мировой олигархической элитой, утверждает Дугин.
«Сейчас уже всем очевидно: Москва — это столица мирового Великого Пробуждения. Всем на земле сейчас ясно — это не региональный конфликт…это начало глобального процесса всемирного освобождения человечества от либеральной диктатуры глобальных монополий», — написал Дугин.
Настоящая война ведётся не с Западом как таковым, а с Всемирным экономическим форумом и его инфернальными планами Большой Перезагрузки, направленной на истребление человечества — через легализацию всех видов извращений, грехов и преступлений, подчеркнул философ.
«Не стройте иллюзий: на том конце прицела мы имеем дело с самим дьяволом», — заключил Дугин.
Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.