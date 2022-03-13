Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Лондон продолжает искать варианты военного усиления Украины. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 13 марта

«Премьер-министр подчеркнул поддержку, которую продолжает оказывать Великобритания Украине. Он заявил, что Великобритания продолжит искать больше вариантов для укрепления самообороны Украины… Премьер-министр сказал, что Великобритания будет и впредь поддерживать Украину во всех ее усилиях, чтобы положить конец этому разрушительному конфликту», — говорится в сообщении Даунинг-стрит. Лондон не может установить бесполетную зону над Украиной © Пресс-служба Минобороны РФ / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанк

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.