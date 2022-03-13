Журналист из США Брент Рено, погибший на Украине, работал над видеопроектом, посвящённом кризису с беженацми, сообщило руководство TIME Studios 13 марта

Брент Рено погиб в городе Ирпень под Киевом. При журналисте было найдено удостоверение сотрудника газеты New York Times, однако, согласно заявлению издания, он на него давно не работал. На Украине погиб скандальный экс-депутат Рады © Facebook, Евгений Дейдей

«В последние недели Брент находился в регионе, работая над проектом TIME Studios, в центре которого глобальный кризис с беженцами», — говорится в заявлении СМИ.

Сопровождавший Рено фотограф Хуан Диего Аррендондо получил ранение в спину. В комментарии СМИ Аррендондо заявил, что в Ирпене он и Рено снимали эвакуацию гражданских лиц, впоследствии на попутной машине пересекли блокпост, откуда началась стрельба. Американский фотограф не конкретизирует, кто именно стрелял в них.