Видеохостинг YouTube, принадлежащий корпорации Google, заблокировал каналы Гостелерадиофонда, сообщается на официальной странице фонда Вконтакте 13 марта

Заблокированы каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". При попытке просмотра сервисы YouTube указывают, что "канал недоступен для просмотра в вашей стране". YouTube заблокировал каналы RT, РИА Новости и Sputnik © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

В Гостелерадиофонде заверили, что работают над вариантами, которые в сложившихся условиях вновь сделают доступными материалы фонда.

Ранее стало известно, что каналы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости, Sputnik, а также "Москва-24", РБК, были заблокированы на платформе YouTube.

После того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, на Западе ввели санкции в отношении РФ.

В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов российской экономики.

Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с РФ.

Москва пообещала ответить зеркально. Правительством принимаются все меры для эффективной защиты российской экономики.