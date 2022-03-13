Заблокированы каналы "Советское телевидение. Гостелерадиофонд" и "Советское радио. Гостелерадиофонд". При попытке просмотра сервисы YouTube указывают, что "канал недоступен для просмотра в вашей стране".
В Гостелерадиофонде заверили, что работают над вариантами, которые в сложившихся условиях вновь сделают доступными материалы фонда.
Ранее стало известно, что каналы медиагруппы "Россия сегодня", в частности РИА Новости, Sputnik, а также "Москва-24", РБК, были заблокированы на платформе YouTube.
После того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, на Западе ввели санкции в отношении РФ.
В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов российской экономики.
Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с РФ.
Москва пообещала ответить зеркально. Правительством принимаются все меры для эффективной защиты российской экономики.