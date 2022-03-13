В ЛНР заявили о взятии под контроль деревни Варваровка, что позволило выйти к городу Рубежное, сообщил 13 марта подполковник народной милиции республики Андрей Марочко

«Мы находимся буквально в паре километров от населённого пункта Рубежное. Здесь уже спокойно. Дальше наши освободители идут», — заявил Марочко. ВСУ обстреляли Первомайск запрещенными снарядами - ЛНР © Facebook, Операція об'єднаних сил

В Народной милиции ЛНР сообщили, что при взятии деревни Варваровка был уничтожен украинский военный погрузчик, перевозивший снаряды для ракетных систем залпового огня, а также танки и их экипажи.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.