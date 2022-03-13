«Мы находимся буквально в паре километров от населённого пункта Рубежное. Здесь уже спокойно. Дальше наши освободители идут», — заявил Марочко.
В Народной милиции ЛНР сообщили, что при взятии деревни Варваровка был уничтожен украинский военный погрузчик, перевозивший снаряды для ракетных систем залпового огня, а также танки и их экипажи.
Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.