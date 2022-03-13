На видео, опубликованном президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье, присутствует медсестра, погибшая в прошлом месяце. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Илья Кива 13 марта

Ранее в Telegram-канале Офиса президента Украины опубликовали видео, где Зеленский выдаёт награды украинским военным в больнице. При этом, где именно расположен госпиталь, не говорилось. Зеленский пригрозил смертью, Коэльо и русофобия, страсти по эвакуации, обстрел Лавры. Хроника событий на Украине на утро 13 марта © REUTERS, Umit Bektas

«На видео медсестра, которой нет в живых, но выдают как за то, что он (Зеленский) смелый и в Киеве», — написал Кива в Telegram-канале.

Медик Инна Дерусова погибла 26 февраля, сообщает депутат. В подтверждение своих слов Кива прилагает сообщение, предположительно, знакомого медсестры.

«Последний ролик только усиливает сомнения, что Зеленский в Киеве, а не опровергает их», — добавил украинский депутат.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.