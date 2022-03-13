Отказ от российских энергоресурсов обойдется одной только Швейцарии в потерю четырёх процентов ВВП, а каждому жителю страны - примерно в три тысячи франков ежегодно (около 375 тысяч рублей - ред.) Об этом в интервью Sonntagszeitung заявил эксперт Центра экономических исследований ETH Zurich Ингве Абрахамсен 13 марта

«Конъюнктурный спад такого масштаба достаточно велик, чтобы вызвать промышленную рецессию», — заявил эксперт. Санкции против России не решат проблемы - глава МИД Турции © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Абрахамсен уверен, что поэтапный отказ от российского топлива возможен, однако подорожания при этом избежать будет невозможно. Заменить российский газ эксперт считает возможным с помощью тепловых насосов и дров. Даже для частичного отказа от российского газа для отопления правительству Швейцарии придётся потратить три миллиарда франков (около 375 млрд рублей — ред.), сообщается в статье.

Помимо подорожания энергоресурсов швейцарцев ждёт рост цен на еду. По словам специалиста по инвестициям банка Mirabaud Джона Плассарда, основные продукты питания — молочные продукты, масла и хлебные изделия, подорожают на 10-15 процентов.

После того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, на Западе ввели санкции в отношении РФ.

В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов российской экономики.

Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с РФ.

Москва пообещала ответить зеркально. Правительством принимаются все меры для эффективной защиты российской экономики.