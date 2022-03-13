«Конъюнктурный спад такого масштаба достаточно велик, чтобы вызвать промышленную рецессию», — заявил эксперт.
Абрахамсен уверен, что поэтапный отказ от российского топлива возможен, однако подорожания при этом избежать будет невозможно. Заменить российский газ эксперт считает возможным с помощью тепловых насосов и дров. Даже для частичного отказа от российского газа для отопления правительству Швейцарии придётся потратить три миллиарда франков (около 375 млрд рублей — ред.), сообщается в статье.
Помимо подорожания энергоресурсов швейцарцев ждёт рост цен на еду. По словам специалиста по инвестициям банка Mirabaud Джона Плассарда, основные продукты питания — молочные продукты, масла и хлебные изделия, подорожают на 10-15 процентов.
После того, как 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса и денацификации и демилитаризации Украины, на Западе ввели санкции в отношении РФ.
В частности, США, ЕС и Великобритания утвердили ограничительные меры против ряда физических и юридических лиц, банков и различных секторов российской экономики.
Также санкции коснулись спорта и киноиндустрии, кроме того многие западные компании приняли решение о разрыве сотрудничества с РФ.
Москва пообещала ответить зеркально. Правительством принимаются все меры для эффективной защиты российской экономики.