Глава Чечни Рамзан Кадыров предостерёг украинцев от вступления в добровольческие батальоны - таким образом из них делают "одноразовых солдат", заявил Кадыров 13 марта

«Уважаемые мирные граждане Украины. Обращаюсь к вам с предостережением. Не реагируйте на призывы националистов вступать в ряды добровольцев. Это не изменит исход спецоперации, а вы станете для националистов всего лишь одноразовыми солдатами», — написал Кадыров в своём Telegram-канале. Кадыров прибыл на Украину - СМИ © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Кадыров призвал жителей Украины поберечь своих родных, так как для построения мирной жизни без националистов очень скоро понадобятся мужские руки.

Глава Чечни также заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) продаёт списки добровольцев "за копейки". В качестве доказательства Кадыров обнародовал список добровольцев из Житомирской области. Он добавил, что этот список уже направлен командиру батальона "Юг" Хусейну Межидову.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.