Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил компанию Meta (владелец Facebook, Instagram) за разрешение риторики ненависти в отношении россиян. Об этом он сообщил в своём официальном Twitter-аккаунте 13 марта

Ранее компания Meta Platforms в свете спецоперации России на Украине сняла ограничения по призыву к насилию в отношении россиян в своих сервисах на территории Украины. Ряд экспертов выразил мнение, что компанией разрешаются также призывы к убийству президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Данные российских пользователей Facebook и Instagram могут оказаться под угрозой - эксперт © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

«Я хочу поблагодарить Meta и другие платформы, которые занимают активную позицию, помогают и стоят бок о бок с украинцами», — написал Зеленский в Twitter.

Ранее в Генпрокуратуре РФ сообщили, что в суд подано ходатайство о признании компании Meta экстремистской организацией и о запрете её деятельности в России. Сообщается, что на территории России с 14 марта будет заблокирован доступ к социальной сети Instagram.