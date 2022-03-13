Переговоры между РФ и Украиной сейчас не идут, они запланированы на понедельник, 14 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 марта

Ранее в агентстве Рейтер заявили, что российско-украинские переговоры проходят прямо сейчас. Израиль готов поспособствовать переговорам России и Украины, но при одном условии © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

«Нет. Переговоры запланированы на завтра», — опроверг информацию Рейтер Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Ранее российский лидер заявил, что Москва готова к диалогу с Киевом, подчеркнув, что спецоперация будет приостановлена только в случае прекращения украинскими властями боевых действий и выполнения хорошо известных требований России (демилитаризация и денацификация Украины, закрепление нейтрального статуса страны, признание Крыма частью РФ, а ДНР и ДНР — независимыми государствами).

Путин также предупредил, что любые попытки затянуть переговорный процесс со стороны Киева бесперспективны.