«Мы не видели что-либо, указывающее на неизбежную химическую, биологическую атаку прямо сейчас, но мы следим за этим очень, очень внимательно», — сказал Кирби.
В минувшую пятницу президент США Джо Байден предупредил, что РФ столкнется с серьезными последствиями, если применит химоружие на Украине.
Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.