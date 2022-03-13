Военные США на данный момент не отмечают признаков возможной подготовки РФ к использованию химического оружия на Украине. Об этом 13 марта заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает The Hill

Нидерланды и Украина: оружие - да, членство в ЕС - ни в коем случае © REUTERS, Sarah Meyssonnier

В минувшую пятницу президент США Джо Байден предупредил, что РФ столкнется с серьезными последствиями, если применит химоружие на Украине.

Российский лидер Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.