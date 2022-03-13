Новые санкции Евросоюза (ЕС) против России должны вступить в силу 13 марта. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter

ЕС намерен увеличить расходы на оборону © CC0, Pixabay

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.