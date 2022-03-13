Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров приехал на Украину. Там он встретился с чеченскими силовиками, принимающими участие в военной операции. Видеозапись этого совещания 13 марта опубликовал Telegram-канал «Оперативные сводки» и RT

Кадыров резко высказал своё отношение к Instagram © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Бандеровцам… пощады не видать!»,- сказал Кадыров на совещании.

Точно сказать где и когда была снята видеозапись нельзя. Видео снято в темном месте, что не позволяет рассмотреть обстановку. Однако рядом с Рамзаном Кадыровым можно заметить Даниила Мартынова, помощника главы Чечни и руководителя его силового блока. Согласно информации СМИ, Мартынов находится на Украине последние две недели.

На видео также слышно, как командиры докладывают Кадырову о боях на территории ДНР и наступлении на другие территории Украины. Из разговора можно сделать вывод, что глава Чечни находится в 7 километрах от Киева.

«Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось… Мы опоздали на несколько часов. СБУшники под видом Красного Креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним»,- сообщил один из командиров.

Напомним, на днях чеченские силовики заявляли, что освободили детский дом от сил СБУ.

Ранее Кадыров просил президента России Владимира Путина отдать приказ о захвате крупнейших украинских городов. Также господин Кадыров заявлял, что бойцы из Чечни готовы занимать самые горячие точки в боях на Украине. Также, по его словам, на Украине находится 12 тысяч чеченских силовиков.

Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.