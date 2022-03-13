Также о визите сообщают украинские СМИ, при этом чеченские СМИ пока ни как не комментировали появившиеся видеозаписи.
«Бандеровцам… пощады не видать!»,- сказал Кадыров на совещании.
Точно сказать где и когда была снята видеозапись нельзя. Видео снято в темном месте, что не позволяет рассмотреть обстановку. Однако рядом с Рамзаном Кадыровым можно заметить Даниила Мартынова, помощника главы Чечни и руководителя его силового блока. Согласно информации СМИ, Мартынов находится на Украине последние две недели.
На видео также слышно, как командиры докладывают Кадырову о боях на территории ДНР и наступлении на другие территории Украины. Из разговора можно сделать вывод, что глава Чечни находится в 7 километрах от Киева.
«Мы подошли к этому детскому дому, быстро заблокировали, проникли внутрь, но, к сожалению, детей там не оказалось… Мы опоздали на несколько часов. СБУшники под видом Красного Креста вечером подогнали машину, были с оружием, загнали детей в автобусы и увезли к ним»,- сообщил один из командиров.
Напомним, на днях чеченские силовики заявляли, что освободили детский дом от сил СБУ.
Ранее Кадыров просил президента России Владимира Путина отдать приказ о захвате крупнейших украинских городов. Также господин Кадыров заявлял, что бойцы из Чечни готовы занимать самые горячие точки в боях на Украине. Также, по его словам, на Украине находится 12 тысяч чеченских силовиков.
Президент России 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.