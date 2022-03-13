В Кремле никогда не отрицали возможности встречи президента РФ Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил 13 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс»

Песков назвал условие встречи Путина и Зеленского © пресс-служба президента Украины / РИА Новости/Сергей Гунеев Мевлюта Чавушуглу, по утверждению которого Путин в ходе телефонных переговоров с президентом Турции заявил, что не против встречи с Зеленским.

«Мы неоднократно говорили, что никто не исключает возможности встречи Владимира Путина с президентом Зеленским. Но нам нужно понять, что должно стать результатом этой встречи и что будет на ней обсуждаться», — объяснил Песков.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.