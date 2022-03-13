Вице-премьер Украины Ирина Верещук в видеообращении объявила об открытии новых гуманитарных коридоров

Киевские власти выступили против открытия гуманитарных коридоров © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Верещук заявила, что в воскресенье будут открыты гуманитарные маршруты из города Бородянка Киевской области в Житомир, из сел Светильня и Большая Дымерка Киевской области в направлении Броваров, из села Победа Киевской области в направлении Киева. По ее заявлению, в Луганской области людей вывезут из города Кременная в город Лиман, также будут вывозить людей из городов Рубежное, Попасная, Счастье, села Горское Луганской области в Славянск Донецкой области.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.