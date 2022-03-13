«Сегодня 13 марта 2022 года 9 часов утра (10 мск), и мы начинаем движение очередных гуманитарных маршрутов. Вчера, как вы помните, выехала колонна с гуманитарным грузом из Запорожья в Мариуполь через Бердянск. Они сейчас находятся в Бердянске, движутся в направлении Мариуполя. Я искренне надеюсь, что уже вечером буду докладывать про результат, который будет позитивным», — сказала она.
Верещук заявила, что в воскресенье будут открыты гуманитарные маршруты из города Бородянка Киевской области в Житомир, из сел Светильня и Большая Дымерка Киевской области в направлении Броваров, из села Победа Киевской области в направлении Киева. По ее заявлению, в Луганской области людей вывезут из города Кременная в город Лиман, также будут вывозить людей из городов Рубежное, Попасная, Счастье, села Горское Луганской области в Славянск Донецкой области.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В МО РФ заявляли, что на официальном сайте ведомства ежедневно публикуется вся информация о результатах проведения гуманитарных акций, а также представляются актуальные маршруты гуманитарных коридоров.