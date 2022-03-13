«Ситуация сложилась катастрофическая. Формирования националистов фактически взяли власть в регионах в свои руки и живут раздельной жизнью», — сказал депутат.
Он отметил, что нет никакого взаимодействия и слаженности, из-за чего страдают и гибнут мирные граждане.
Также Шеремет заявил, что своей политикой украинский президент лишь множит жертвы среди мирного населения и украинской армии, бросает солдат на амбразуру, при этом сам он «где-то далеко отсиживается в теплых кабинетах».
«Зеленский ничего не делает, чтобы остановить кровопролитие, а лишь подливает масло в огонь», — заключил депутат.
Ранее глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что Зеленский намерен ввергнуть страну в хаос. Кроме того, по его словам, украинский президент хочет втянуть в конфликт с Россией максимально возможное количество людей, потому что это выгодно Западу.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.