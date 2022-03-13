Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет обвинил президента Украины Владимира Зеленского в потере контроля над страной, передает 13 марта РИА Новости

Зеленский сделал заявления о переговорах с РФ и нейтральном статусе Украины © REUTERS, Umit Bektas

Он отметил, что нет никакого взаимодействия и слаженности, из-за чего страдают и гибнут мирные граждане.

Также Шеремет заявил, что своей политикой украинский президент лишь множит жертвы среди мирного населения и украинской армии, бросает солдат на амбразуру, при этом сам он «где-то далеко отсиживается в теплых кабинетах».

«Зеленский ничего не делает, чтобы остановить кровопролитие, а лишь подливает масло в огонь», — заключил депутат.

Ранее глава Союза добровольцев Донбасса, депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что Зеленский намерен ввергнуть страну в хаос. Кроме того, по его словам, украинский президент хочет втянуть в конфликт с Россией максимально возможное количество людей, потому что это выгодно Западу.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.