Заявки на транзит российского газа через украинскую территорию в воскресенье сохраняются на максимуме контрактных обязательств «Газпрома» перед Украиной. Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины»

Цены на газ в Европе могут превысить $4000 за тысячу кубометров - аналитик © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Загрузка газопровода «Ямал-Европа», по которому российский газ транзитом через Белоруссию и Польшу поступает в Германию, также сохраняется, свидетельствуют данные немецкой Gascade.

«Газпром» накануне вновь забронировал часть мощности магистрали на полные газовые сутки 13 марта — 591 тысяча кубометров в час из предлагавшихся 3,7 миллиона кубометров — 16% доступного для бронирования объёма. Также компания воспользовалась дополнительной бронью на ночь с 12 на 13 марта. Такой схемой «Газпром» пользуется с 3 марта.

Эксперты связывают рост экспорта российского газа с конца февраля с рисками из-за операции России по демилитаризации Украины, а также с прогнозами погоды в Европе. По данным Meteomatics, на этой неделе холодная погода, ожидаемая в Великобритании, на севере Франции и Нидерландах, постепенно смягчится, однако в Германии и Италии аномальные холода, вероятно, сохранятся на протяжении всей недели.

В то же время выработка электроэнергии на основе ветрогенерации в целом по Евросоюзу растёт. По данным Wind Europe, на прошлой неделе она резко снизилась (на 11 процентных пунктов) и составила в среднем чуть более 11% в общем объёме, однако на этой неделе выросла, и в субботу на ветряные электростанции пришлось 21,4%.