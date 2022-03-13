Личные данные российских пользователей Facebook и Instagram могут оказаться под угрозой. Об этом заявил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров, передает 13 марта РИА Новости

В ООН осудили решение Facebook, разрешающее разжигание ненависти против россиян © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Энди Стоун. По данным агентства Рейтер, новая политика разрешает также призывы к смерти президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

После этого Генпрокуратура РФ сообщила, что просит суд признать компанию Meta (владеет соцсетями Facebook и Instagram и мессенджером WhatsApp) экстремистской организацией и запретить ее деятельность в России. СК РФ завел «в связи с незаконными призывами к убийствам и насилию в отношении граждан Российской Федерации со стороны сотрудников американской компании Meta» уголовное дело по статьям о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и о содействии террористической деятельности.

«Данный шаг компании Meta указывает на то, что те компании, которые десятилетиями заявляли нам о своей приверженности безопасности и интересам своих пользователей, о том, что стоят вне политики, просто прекращают сотрудничество с российскими пользователями по политическим причинам. В целом, теперь ни у кого в мире, в том числе и у России, нет никаких оснований доверять этим компаниям — ни Meta, ни Avast, ни Apple, ни другим, покинувшим страну по политическим соображениям. Помимо этого пользователи больше не могут быть уверены в безопасности своих конфиденциальных данных, оставленных на этих ресурсах», — заявил Бедеров.

Его коллега, директор регионального инжинирингового центра SafeNet НТИ Денис Кувиков считает, что «блокировка Instagram была ожидаема после аналогичного решения в отношении соцсети Facebook».

«Тем более, что соцсеть так же активно продвигала фейковую информацию, касающуюся ситуации на Украине, а после блокировки Facebook стала одной из ключевых площадок, на которых в постах и в комментариях разжигалась ненависть к той или иной стороне конфликта», — отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

В ответ на это США, страны ЕС и ряд других государств, включая Японию, ввели новые санкции против России и крупнейших российских организаций.