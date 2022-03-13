«Это может привести к третьей мировой войне, я вижу, что происходит. Потому что если вы думаете, что [президент РФ Владимир] Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — я. Никто не был так суров с Россией, как я», — подчеркнул Трамп.
Он заверил, что «его личность удерживала США» от глобальных конфликтов, а не наоборот, как, по словам экс-президента США, хотят представить оппоненты.
По его словам, «несмотря на слабость, трусость и некомпетентность» нынешнего президента США Джо Байдена, еще есть путь дипломатического разрешения ситуации.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.