Ситуация вокруг Украины может перерасти в глобальный конфликт, потому что «некому поговорить» с руководством РФ. Об этом 12 марта заявил бывший президент США Дональд Трамп на митинге сторонников, передает РИА Новости

Трамп объяснил, почему вокруг Украины складывается угрожающая ситуация © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимир] Путин остановится: будет хуже и хуже, он не примет этого. И у нас некому поговорить с ним, раньше у нас был такой человек — я. Никто не был так суров с Россией, как я», — подчеркнул Трамп.

Он заверил, что «его личность удерживала США» от глобальных конфликтов, а не наоборот, как, по словам экс-президента США, хотят представить оппоненты.

По его словам, «несмотря на слабость, трусость и некомпетентность» нынешнего президента США Джо Байдена, еще есть путь дипломатического разрешения ситуации.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.