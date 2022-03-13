«За истекшие сутки представительство сообщало о 20 фактах ведения огня со стороны ВСУ… За прошедшие сутки ранено шесть мирных жителей, в том числе подросток», — говорится в материале.
Также было повреждено 40 домостроений в Донецке, Докучаевске и Горловке и семь объектов гражданской инфраструктуры, включая 42-ю ГПСЧ МЧС ДНР в Докучаевске, в результате чего один спасатель погиб, еще девять получили ранения различной степени тяжести.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.