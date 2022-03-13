Украинские военные за минувшие сутки 20 раз открывали огонь по Донецкой Народной Республике (ДНР), применив 252 единицы боеприпасов. Об этом 13 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения снарядом командного пункта ВСУ © РИА Новости, Иван Родионов / Перейти в фотобанк говорится в материале.

Также было повреждено 40 домостроений в Донецке, Докучаевске и Горловке и семь объектов гражданской инфраструктуры, включая 42-ю ГПСЧ МЧС ДНР в Докучаевске, в результате чего один спасатель погиб, еще девять получили ранения различной степени тяжести.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.