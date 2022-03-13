Украинские войска при отступлении из Волновахи обстреляли из танка и РСЗО «Град» здание Центральной больницы с пациентами, а перед этим они из здания и ее двора вели огонь по бойцам ДНР из гранатометов и танков. Об этом сообщили сотрудники больницы на месте произошедшего, передает 13 марта РИА Новости

Путин сообщил Макрону и Шольцу о нарушениях ВСУ гуманитарного права © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Прямой наводкой стреляли из танка. Зачем? Спросите у них! Они чай тут пили, (мы) кормили их, лечили. <…> А они потом отъехали и начали лупить, и заходили смотреть, что тут творится», — рассказал один из сотрудников больницы.

Он утверждает, что во время обстрела в больнице прятались не только пациенты, но и жители близлежащих домов, у которых нет своих подвалов.

«Здесь находились мирные жители, доктора, которые им (украинским военным — ред.) поневоле помогали, они же медики», — сказал собеседник агентства.

По его словам, при обстреле «Градами» украинские войска для наводки ориентировались на звонки пациентов и сотрудников по мобильным телефонам.

«Люди поднимались повыше (этажом — ред.), разговаривали по телефону, поскольку хоть так связь была (доступна — ред.), у нас в трех местах, где люди разговаривали — туда и прилетало», — сказал очевидец.

Большинство врачей и пациентов, включая рожениц из родильного отделения, выжили, укрывшись в подвале. Один из врачей рассказал, что за время, пока все скрывались в подвалах, медики приняли роды, на свет появилось шестеро младенцев.

В пятницу официальный представитель российского Минобороны заявил, что войска ДНР взяли Волноваху. В свою очередь, глава республики Денис Пушилин что «самой горячей точкой пока остается Мариуполь».

На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине населенным пунктом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над ним, а его восточные пригороды стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.