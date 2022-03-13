Вице-премьер Украины Ирина Верещук возглавила штаб по обращению с пленными. Соответствующее постановление появилось 13 марта на сайте украинского кабмина

Басурин: РФ и ДНР организуют гуманитарные коридоры из Мариуполя © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Ранее она не сообщила украинцам о двух гуманитарных коридорах из Мариуполя, объявленных МО РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.