Верещук в связи с проводимой РФ спецоперацией по демилитаризации Украины сообщает информацию об открытии на территории страны гуманитарных коридоров.
Ранее она не сообщила украинцам о двух гуманитарных коридорах из Мариуполя, объявленных МО РФ.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.