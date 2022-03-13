«Минобороны России опубликовало кадры точечного удара высокоточным снарядом "Краснополь" артиллеристов ВС РФ при уничтожении полевого командного пункта ВСУ», — отмечается в описании к ролику.
На видео с беспилотника зафиксировано точное попадание артиллерийского снаряда и полное уничтожение цели.
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.