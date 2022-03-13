Министерство обороны России опубликовало видео с уничтожением артиллерией командного пункта украинских войск, передает 13 марта РИА Новости

ВСУ обстреляли Первомайск запрещенными снарядами - ЛНР © Facebook, Операція об'єднаних сил

На видео с беспилотника зафиксировано точное попадание артиллерийского снаряда и полное уничтожение цели.

Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.