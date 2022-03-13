«Буквально на днях наши бдительные средства ПВО сбили над территорией Крыма украинский беспилотный самолет-мишень Ту-141 "Стриж". Он был запущен со стороны Одессы. Именно там, в поселке Рауховка Березовского района, располагается 321-я отдельная эскадрилья беспилотных самолетов-разведчиков. Таким образом наши противники пытаются "прощупать", насколько сильна противовоздушная оборона региона, чтобы в следующий раз попытаться нанести уже реальный удар», — сказал политик.
По его словам, это далеко не первая враждебная акция со стороны Украины по отношению к российскому Крыму.
«За последние восемь лет подобных попыток было немало. Это и вооруженная провокация осенью 2018 года в Керченском проливе, и захват крымских рыболовецких судов, и похищения крымчан, и многое другое. Список преступлений киевского режима против крымчан весьма обширен. Все факты собраны, счет скоро будет предъявлен», — подчеркнул Мурадов.
По его словам, ликвидация аппарата указывает на то, что Украина «остается террористическим государством, готовым в любой момент атаковать российские объекты в Крыму, в том числе гражданские».
Президент России Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.