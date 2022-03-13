Соединенные Штаты играют Украиной, преследуя «эгоистичные геополитические цели», однако «играющий с огнем обязательно обожжется», говорит китайский обозреватель Синь Пин в своей статье для издания Global Times

США в последние годы используют Украину как инструмент для сдерживания России, при этом Киеву не стоит рассчитывать на какие-то гарантии безопасности со стороны Вашингтона и НАТО, отмечает Пин.

«Этот кризис является отражением менталитета холодной войны и той антагонистической игры, которую ведут США, преследуя свои эгоистичные геополитические цели. Америка должна понять, что играющий с огнем обязательно обожжется», — полагает автор.

Он напомнил высказывание бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что Украине следует быть мостом, соединяющим Восток и Запад, а не передовым краем противостояния этих сторон.

Пин также отметил, что влиятельный американский эксперт Джордж Кеннан в 1998 году критиковал расширение НАТО на восток, предсказывая все более негативную реакцию России на этот процесс.

Игнорирование озабоченностей России и подготовило почву для украинского кризиса, отмечает автор.

Ситуация на Украине

Некрепкий тыл тревожит власти, Зеленский променял Варшаву на Иерусалим. Итоги 12 марта на Украине © president.gov.ua

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

Еврейский совет Зеленскому, Байден прислушался к Путину, связь семьи Супрун со спецоперацией РФ: что говорили об Украине в мире 12 марта © Facebook/Уляна Супрун

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.