Израиль станет посредником на переговорах Киева и Москвы только в том случае, если вероятность того, что они увенчаются успехом будет достаточно высокой, сообщила газета Jerusalem post со ссылкой на источник в израильском дипведомстве

Ранее это издание сообщило, что премьер Израиля Нафтали Беннет предложил Владимиру Зеленскому принять условия Москвы, что было негативно воспринято в Киеве. В частности, министр обороны Украины Алексей Резников в эфире украинского ТВ назвал эту позицию странной.

«Мы должны понять, сможем ли мы действительно быть полезными. Если возможен прорыв, мы [для организации переговоров] сделаем все», — цитирует Jerusalem post слова своего источника.

Израильский дипломат на условиях анонимности также сообщил, что, согласно его опыту, «переговоры, обреченные на провал, приводят к ухудшению ситуации».

В то же время он считает, что слова Зеленского о готовности отказаться от стремления Украины в НАТО говорят о движении Киева и Москвы в сторону мирного урегулирования ситуации.

Следует отметить, что Зеленский отверг требование России провести денацификацию Украины, так как, по его словам, это будет означать уничтожение украинской нации.

Ситуация на Украине

Некрепкий тыл тревожит власти, Зеленский променял Варшаву на Иерусалим. Итоги 12 марта на Украине © president.gov.ua

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

Еврейский совет Зеленскому, Байден прислушался к Путину, связь семьи Супрун со спецоперацией РФ: что говорили об Украине в мире 12 марта © Facebook/Уляна Супрун

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.