Коалиция под названием «Объединенные экспедиционные силы» была создана в 2014 году. В нее входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия. Силы коалиции могут быть быстро интегрированы с системой управления войсками НАТО.
«Премьер-министр призовет коалицию к совместной работе над повышением устойчивости к враждебным государственным угрозам. Ожидается, что лидеры обсудят совместные военные учения в регионах Крайнего Севера и Балтии», — говорится в сообщении.
Хотя прямо Россия в этом сообщении британского правительства и не называется, однако именно Москву сейчас пытаются сделать «мировым пугалом», так что понятно, что предстоящие учения направлены против РФ.
Джонсон ранее заявлял, что России якобы «никто не угрожает». При этом в программу предстоящих учений входит отработка действий на море, в воздухе и на суше, что может быть частью подготовки к масштабной наступательной операции.