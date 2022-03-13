Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен втянуть страны Северной Европы в масштабные учения близ российских границ, следует из сообщения британского правительства

Коалиция под названием «Объединенные экспедиционные силы» была создана в 2014 году. В нее входят Эстония, Нидерланды, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания и Исландия. Силы коалиции могут быть быстро интегрированы с системой управления войсками НАТО.

«Премьер-министр призовет коалицию к совместной работе над повышением устойчивости к враждебным государственным угрозам. Ожидается, что лидеры обсудят совместные военные учения в регионах Крайнего Севера и Балтии», — говорится в сообщении.

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Джонсон ранее заявлял, что России якобы «никто не угрожает». При этом в программу предстоящих учений входит отработка действий на море, в воздухе и на суше, что может быть частью подготовки к масштабной наступательной операции.