Электропитание Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) до сих пор не восстановлено, заявило международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на данные «Энергоатома»

Ранее украинские военные уничтожили часть линии электропередачи, по которой запитывались хранилища ядерных отходов в Чернобыле, что может привести к утечкам радиации. Российские специалисты задействовали резервные генераторы.

«Что касается ситуации на Чернобыльской АЭС, украинский регулятор заявил, что усилия по ремонту поврежденных линий электропередачи продолжаются, но внешние поставки электроэнергии остаются прерванными с 9 марта», — сообщили в МАГАТЭ.

Некрепкий тыл тревожит власти, Зеленский променял Варшаву на Иерусалим. Итоги 12 марта на Украине © president.gov.ua Павел Сорокин отмечал, что белорусские энергетики оперативно проработали вопрос восстановления энергоснабжения по постоянной схеме от энергосистемы Белоруссии.

Президент страны Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин просил помочь с восстановлением электроснабжения ЧАЭС, однако украинская сторона от услуг Минска отказалась.