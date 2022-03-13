Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) признало, что российская сторона опровергла утверждения Украины о якобы планах РФ взять под полный контроль Запорожскую атомную электростанцию

МАГАТЭ отмечает, что Украина проинформировала его о том, что РФ якобы намерена взять ЗАЭС «под полный и постоянный контроль».

«Позже это было опровергнуто Российской Федерацией», — сказано в заявлении МАГАТЭ.

Ранее глава украинского «Энергоатома» Петр Котин заявлял, что «Росатом» якобы намеревается присвоить Запорожскую АЭС, сделав ее частью российской корпорации.

Ситуация на Украине

Некрепкий тыл тревожит власти, Зеленский променял Варшаву на Иерусалим. Итоги 12 марта на Украине © president.gov.ua

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

«Инновационное ядро». Что можно сделать с Донбассом после спецоперации © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.