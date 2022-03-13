Премьер Израиля Нафтали Беннет обсудил с Владимиром Зеленским способы прекращения боевых действий на Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию главы еврейского правительства

«Сегодня вечером состоялся телефонный разговор премьер-министра Нафтали Беннета и президента Украины Владимира Зеленского. Разговор длился более часа. Лидеры обсудили способы прекращения боевых действий на Украине и усилия, которые прилагает для этого Израиль», — говорится в сообщении.

Ранее ряд израильских и американских СМИ сообщили, что днем ранее Беннет предлагал Зеленскому принять условия, выдвинутые Россией на переговорах в Белоруссии, на что Зеленский ответил отказом.

Одно из этих условий — денацификация Украины — неприемлемо, так как, по словам Зеленского, приведет к уничтожению украинской нации.

Ситуация на Украине

Некрепкий тыл тревожит власти, Зеленский променял Варшаву на Иерусалим. Итоги 12 марта на Украине © president.gov.ua

После ряда крупных поражений в гражданском конфликте украинские власти в 2014 и 2015 годах подписали минские соглашения — Минский протокол и Комплекс мер по выполнению минских соглашений.

Однако эти договоренности киевским режимом не выполнялись. Германия и Франция, подписавшие минские соглашения в качестве наблюдателей, не оказывали на Киев никакого давления с тем, чтобы добиться реализации мер, прописанных в данных документах.

Аналогичной позиции придерживались и США, которые заявляли об отсутствии альтернативы минским соглашениям, но при этом требовали их исполнения от России, которая не являлась стороной конфликта в Донбассе согласно тем же минским соглашениям.

Еврейский совет Зеленскому, Байден прислушался к Путину, связь семьи Супрун со спецоперацией РФ: что говорили об Украине в мире 12 марта © Facebook/Уляна Супрун

Кроме того, США отказались предоставить даже письменные гарантии нерасширения НАТО на восток, тем самым дав понять, что они намерены рано или поздно принять Украину в Североатлантический альянс и разместить там комплексы противоракетной обороны и ударные ракетные комплексы.

Это создавало угрозы самому существованию Российской Федерации, что было невозможно игнорировать, особенно на фоне заявлений руководства Киевского режима о намерении получить в свое распоряжение ядерное оружие.

В связи с этим с 24 февраля на территории Украины ВС РФ проводят спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины.

Как неоднократно отмечал президент Владимир Путин, она будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные цели.