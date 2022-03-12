Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с иностранными СМИ 12 марта, что Украина хочет зафиксировать в документе со странами-соседями нежелание воевать и гарантии своей безопасности

По словам Зеленского, на переговорах представители России и Украины «начали о чем-то говорить, а не бросать ультиматумы». Путин оценил результаты переговоров Россия-Украина © БелТА / БелТА / Перейти в фотобанк

Однако он заявил, что неправильно и неконструктивно встречаться в России, Украине и Беларуси, и предположил, по итогам разговора с премьером Израиля Нафтали Беннетом, что Иерусалим мог бы стать местом переговоров Москвы и Киева. Он выразил надежду, что Израиль мог бы стать одной из стран-гарантов безопасности Украины.

«После этой войны мы больше воевать не хотим. И это должно быть в документе, с серьезными странами, с нашими соседями, потому что вы видите, какие у нас соседи… И там, в этом документе, должны быть все гарантии безопасности для нашего государства», — заявил Зеленский.

Он также заявил, что Украине нужны системы ПВО, Киев готов их купить, даже в кредит, чтобы решить вопрос с закрытием неба.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

Переговоры сторон проводятся на границе Белоруссии.