Поклонская рассказала о звонке женщины на горячую линию Россотрудничества — по ее словам, в Париже из названия Русской консерватории имени Сергея Рахманинова вычеркнули слово «русская», так же поступили и с названием гимназии.
Она подчеркнула, что культура, искусство, образование, творчество должны объединять и примирять людей.
«Я призываю всех наших зарубежных коллег не скатываться в пучину бескультурья, а сохранять здравый смысл. То, что происходит в Украине, — это ужасно. Но никто не способен увидеть всю правду, истину, какая она есть (с ней неудобно жить). Сказать о сострадании и сопереживании людям в Украине, оказавшимся заложниками тяжелейшей ситуации, гуманитарной катастрофы, — ничего не сказать… Русские и другие народы, любой нормальный человек (независимо от национальной принадлежности) сегодня живёт надеждой, что вот-вот всё закончится», — написала Поклонская.
Ранее Поклонская посетила Херсонскую область, вместе с Росгвардией доставив туда гуманитарную помощь.