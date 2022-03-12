Западу стоит сохранять здравый смысл, а не скатываться в абсурд и вычеркивать из истории русскую культуру, написала в Telegram-канале заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская

Поклонская рассказала о звонке женщины на горячую линию Россотрудничества — по ее словам, в Париже из названия Русской консерватории имени Сергея Рахманинова вычеркнули слово «русская», так же поступили и с названием гимназии. Москалькова пообещала бороться против дискриминации русских © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Она подчеркнула, что культура, искусство, образование, творчество должны объединять и примирять людей.

«Я призываю всех наших зарубежных коллег не скатываться в пучину бескультурья, а сохранять здравый смысл. То, что происходит в Украине, — это ужасно. Но никто не способен увидеть всю правду, истину, какая она есть (с ней неудобно жить). Сказать о сострадании и сопереживании людям в Украине, оказавшимся заложниками тяжелейшей ситуации, гуманитарной катастрофы, — ничего не сказать… Русские и другие народы, любой нормальный человек (независимо от национальной принадлежности) сегодня живёт надеждой, что вот-вот всё закончится», — написала Поклонская.

Ранее Поклонская посетила Херсонскую область, вместе с Росгвардией доставив туда гуманитарную помощь.