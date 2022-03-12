Падение в Загребе беспилотника советского производства было ясной угрозой для всех стран-членов НАТО, заявил при осмотре места событий премьер Хорватии Андрей Пленкович, передает РИА НОвости 12 марта

Ранее, в ночь на 11 марта, в столице Хорватии упал летательный аппарат, предположительно беспилотник Ту-141 "Стриж" советского производства, прилетевший с Украины. Украина ударила по Хорватии, Россия поможет добровольцам, новое оружие для ДНР и ЛНР, Ким начал раздражать. Хроника событий на Украине на 13:00 11 марта © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Премьер Хорватии подчеркнул, что беспилотник упал в населенном районе и стало большой удачей, что никто при этом не пострадал, были повреждены только автомобили на стоянке. Он сообщил, что все сведения об инциденте будут проверять соответствующие органы.

По его словам, «неизвестно, кому принадлежал БПЛА. Сейчас по заявлениям с российской и с украинской стороны, все говорят, что не их, а кого-то другого».

«Это указывает на необходимость более тесного сотрудничества внутри НАТО, воздушное пространство НАТО и румынское, и венгерское, и хорватское. Такую ситуацию мы больше не можем терпеть, она не должна повториться. Это чистая и ясная угроза, на которую необходимо реагировать, поэтому мы эту тему поднимем во всех органах ЕС и НАТО и будем работать над тем, чтобы повысить готовность нашу и всех остальных, чтобы подобные летательные аппараты уничтожались в безопасном месте, а не прилетали и падали в очень населенной части города», — заявил Пленкович.

Накануне, в пятницу, премьер Хорватии оповестил лидеров стран ЕС об инциденте. Также он призвал модернизировать воздушную оборону страны, а для этого приобрести в 2023-2025 годах системы ПВО ближнего действия.