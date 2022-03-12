Введение санкций приведет к проигрышной для всех сторон ситуации в экономике и помешает процессу политического урегулирования на Украине, заявили в пресс-службе МИД КНР, передает 12 марта РИА Новости

«Практика показала, что санкции не только не решат проблем, но и создадут новые проблемы, не только приведут к проигрышной для обеих или многих сторон ситуации в экономике, но и помешают процессу политического урегулирования», — сказали в ведомстве.

В МИД КНР также заявили, что Китай и Россия «продолжат развивать нормальное торгово-экономическое сотрудничество на основе взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды». Китай призвал к мирному урегулированию на Украине © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

При этом ранее сообщалось, что Китай отказался от поставок российским авиакомпаниям запчастей для самолетов. В МИД не прокомментировали, вызвано ли это тем, что Китай вынужден в соответствующей сфере соблюдать антироссийские западные санкции.

Начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов заявил, что авиаперевозчики будут искать запчасти через другие страны, по его словам, это могут будут Турция или Индия.