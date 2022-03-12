В Министерство образования и науки поступило более 150 обращений от российских студентов за рубежом о переводе в Россию, передает 12 марта РИА Новости

Ранее министерство заявило, что граждане РФ, обучающиеся в зарубежных вузах и сталкивающиеся с ущемлением своих прав, могут приехать на родину и продолжить обучение в ведущих российских вузах. В Грузии пообещали защитить граждан РФ от дискриминации © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

«В Минобрнауки России обратились 157 человек с вопросами о переводе из зарубежных вузов в Россию. Большинство обращений студентов зарегистрировано из Чехии, Германии, Польши. Также обращения поступают из Австрии, Нидерландов, Франции, Финляндии, Великобритании, США, Канады, Испании, Латвии, Словакии, Канады, Италии», — говорится в сообщении.

Ранее появились сообщения о дискриминации граждан РФ за рубежом, в частности фактах отчисления студентов из зарубежных вузов.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.