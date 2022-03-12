Добровольцы с Ближнего Востока могут приехать в самое ближайшее время для помощи ДНР и ЛНР, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала "Россия 1" 12 марта

Ранее президент РФ Владимир Путин согласился с идеей главы Минобороны Сергея Шойгу о привлечении добровольцев для участия в российской спецоперации на Украине. Денис Пушилин: ВСУ, терпя поражение, обстреливают Донецк и Горловку © РИА Новости, Евгений Одиноков

«Это тысячи и тысячи добровольцев, которые готовы приехать. Я не исключаю, что в самое ближайшее время они окажутся с нами в соседних окопах, плечом к плечу с нашими подразделениями для освобождения Донецкой народной республики, как, впрочем, и Луганской народной республики», — рассказал Пушилин.

В свою очередь пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США будут считать отправку сирийских добровольцев на Украину эскалацией.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».