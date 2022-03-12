Президент Украины Владимир Зеленский находится на рабочем месте в Киеве, заявил замруководителя офиса президента Кирилл Тимошенко в видеообращении в Telegram-канале, передает РИА Новости

«Привет, мы с Банковой (улица, на которой расположен офис Зеленского. — Ред.), президент работает, офис президента тоже, все на рабочем месте», — сказал Тимошенко.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на депутатов Рады заявил, что Зеленский уехал из Киева во Львов, позднее Володин сказал, что Зеленский покинул Украину и находится в Польше. В Верховной Раде опровергали эти сообщения. Украина взяла в заложники Европу, Зеленский сплотил олигархов. Итоги 11 марта на Украине © REUTERS, Ukrainian President Office

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».