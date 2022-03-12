«Привет, мы с Банковой (улица, на которой расположен офис Зеленского. — Ред.), президент работает, офис президента тоже, все на рабочем месте», — сказал Тимошенко.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин со ссылкой на депутатов Рады заявил, что Зеленский уехал из Киева во Львов, позднее Володин сказал, что Зеленский покинул Украину и находится в Польше. В Верховной Раде опровергали эти сообщения.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».