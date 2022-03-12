Украинские спецназовцы выводят людей из Мариуполя за взятки в 2 тыс. долларов с человека, сказал РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров

Прозоров сослался на пленных украинских силовиков, которых он опрашивает в Донецке. Репрессии и наёмники, что говорят пленные, колдуны назвали срок, Варшава устала, бегство Дейдея. Хроника событий на Украине на утро 12 марта © Facebook, Служба безпеки України

«Три офицера КОРДа (Корпус оперативно-внезапного действия, спецназ украинской полиции. — Ред.), элита элит. Капитан, два старших лейтенанта… За деньги выводили беженцев из Мариуполя. За 2 тысячи долларов… Поэтому понятно, почему мирному населению (Мариуполя) никто не рассказывает о гуманитарных коридорах открытых — ведь тогда сам смысл заработка пропадёт», — рассказал он.

По словам Прозорова, по 2 тыс. долларов украинские силовики брали и с женщин, и с детей, за вывод на территорию, подконтрольную Киеву.

Ранее в ДНР сообщили о том, что из Мариуполя и пригородов удалось вывезти 217 человек, они выехали в село Безыменное за сутки 11 марта.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.