ВСУ выпустили по Первомайску шесть снарядов запрещенным калибром 122 мм, сообщило 12 марта представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram

По данным ЛНР, обстрел был совершен в 11:00. «Военные ДНР просили у нас прощения». Что происходит в освобожденной Волновахе © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован 1 обстрел:… н.п. Камышеваха — Первомайск: артиллерийское орудие 122 мм (6 снарядов)», — говорится в сообщении.

Ранее об обстрелах ВСУ населенных пунктов сообщили также представители ДНР. Повреждения получили здание поликлиники и дома-интерната для престарелых.

Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».