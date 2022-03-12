Активы Центробанка РФ, которые заморозил Запад, якобы зарезервированы для Украины, заявил советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Украина 24", передает РИА Новости

«Уже зарезервированы для Украины те средства, которые были заморожены от Центрального банка Российской федерации, от страны-агрессора. Это более 300 миллиардов долларов», — сказал Устенко.

Кроме того, накануне первый замглавы минэкономики Украины Денис Кудин заявил, что совместно с западными партнерами Киев рассматривает механизм конфискации арестованных 415 млрд долларов российского Центробанка. Финансовый терроризм: Дробницкий о заморозке активов Центробанка © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин объявил 24 февраля о начале военной операции на Украине. Он назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

Страны Запада ввели ряд новых антироссийских санкций. Многие иностранные компании приостановили работу в РФ. Зарубежные активы ЦБ РФ были заморожены.