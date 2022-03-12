Российский сенатор Алексей Пушков 12 марта в Telegram-канале заявил, что главе Instagram Адаму Моззери стоило раньше задуматься о политике соцсети

Ранее, после того как Meta разрешила призывы к насилию в отношении российских военных в Instagram, власти России приняли решение заблокировали эту соцсеть.

Моззери заявил, что это было неправильным решением. По его словам, блокировка навредит связи жителей РФ с остальным миром. Глава Instagram прокомментировал блокировку соцсети в России © РИА Новости, Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

«Пусть лучше подумает о собственном решении открыть инстаграм для экстремизма и призывов к насилию. А чего он, собственно, ожидал?» — написал Пушков.

По требованию Генеральной прокуратуры доступ к Instagram будет ограничен на территории РФ с 14 марта.