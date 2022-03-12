Ранее, после того как Meta разрешила призывы к насилию в отношении российских военных в Instagram, власти России приняли решение заблокировали эту соцсеть.
Моззери заявил, что это было неправильным решением. По его словам, блокировка навредит связи жителей РФ с остальным миром.
«Пусть лучше подумает о собственном решении открыть инстаграм для экстремизма и призывов к насилию. А чего он, собственно, ожидал?» — написал Пушков.
По требованию Генеральной прокуратуры доступ к Instagram будет ограничен на территории РФ с 14 марта.