«Наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган. — Ред.) тоже заявил. Мы не хотим быть стороной санкций (против России. — Ред.) У нас хорошие торговые отношения. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путем», — заявил министр.
Глава Минэнерго Турции также выразил надежду, что санкции против России не коснутся поставок из РФ газа в страну.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.
Страны Запада объявили о введении против РФ новых пакетов экономических санкций.