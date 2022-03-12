Анкара не хочет присоединяться к санкциям против России, сказал министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в комментарии CNN Turk 12 марта

«Наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган. — Ред.) тоже заявил. Мы не хотим быть стороной санкций (против России. — Ред.) У нас хорошие торговые отношения. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путем», — заявил министр.

Глава Минэнерго Турции также выразил надежду, что санкции против России не коснутся поставок из РФ газа в страну. Столтенберг рассказал, когда Запад перестанет вводить санкции против РФ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.

Страны Запада объявили о введении против РФ новых пакетов экономических санкций.