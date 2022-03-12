Из Мариуполя, в котором находится украинский нацбатальон «Азов», за минувшие сутки смогли выйти при помощи военных РФ 188 человек, из них 26 - дети. Об этом 12 марта сказал в эфире «Первого канала» представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин

«За минувшие сутки смогли выйти оттуда, благодаря и военным в том числе, 188 человек, из них 26 детей», — сообщил Басурин.

Представитель ДНР отметил, что идет «процесс очищения и выдавливания националистов» из Мариуполя, «он будет тяжело идти, но он идет». Не мы ее начали, но мы закончим эту войну. Разговоры в строю ополченцев, идущих на Мариуполь © РИА Новости, / Перейти в фотобанк

В 2014 году на момент провозглашения ДНР Мариуполь был вторым по величине городом ДНР с населением 450 тысяч человек. В июне 2014 года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем, в нем находятся члены националистического полка «Азов», против них в РФ возбуждено уголовное дело. На 7 марта представители ДНР сообщили об окружении Мариуполя и начале зачистки ряда районов.

Ранее сообщалось о взятии под контроль ВС РФ и ДНР Волновахи.