Власти Украины скоро развалятся, заявил американский конгрессмен Даррелл Исса в эфире канала Fox Business, передает РИА Новости

«К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов», — заявил Исса.

По словам конгрессмена, помощь США сейчас не несет реальной пользы для Украины, а санкции США, направленные против России, являются «неблагоразумными». Чего хочет Зеленский, оставаясь у власти, и чего хочет Запад, сохраняя его во главе Украины © my.ua

Директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру предположил, что Владимир Зеленский еще может стать президентом на новых выборах, если издаст указ о запрете пропаганды неонацизма, роспуске всех неонацистских организаций отдаст приказ об аресте их руководства, введет русский язык вторым государственным и арестует главных военных преступников.

При этом сам Зеленский в видеообращении 11 марта пообещал России, что она может получить такой «ответ мира», что в стране придется создавать гуманитарные коридоры, как на Украине.