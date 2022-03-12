Украинская сторона обстреливала жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в Волновахе в ДНР из вооружения, переданного Западом. Об этом сообщили в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР 12 марта

«Украинские боевики вели обстрелы жилых домов в Волновахе из иностранного вооружения… Боевики удерживали население в качестве "живого щита" и били по жилым домам и гражданской инфраструктуре из вооружения, переданного западными странами», — говорится в сообщении.

В пятницу, 11 марта, войска ДНР взяли под контроль Волноваху.

Также в Минобороны сообщили, что ВС РФ взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зелёный Гай, продвижение в глубину составило до шести километров. Волноваха освобождена, удар по Ивано-Франковску, коридоры по-новому, TikTok для шпионажа. Хроника событий на Украине на 11:00 11 марта © CC0, Pixabay

После госпереворота в 2014 году началось военное сотрудничество Украины и США. По данным Пентагона, на фоне военной операции РФ войскам Украины направили оружие из 15 стран.