Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин сообщил в Telegram-канале, что компания отправила партнерам по МКС письменные требования о снятии санкций

«Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос" направляет письменные обращения партнерам по Международной космической станции — руководству Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (National Aeronautics and Space Administration, NASA), Канадского космического агентства (Canadian Space Agency, CSA) и Европейского космического агентства (European Space Agency, ESA; Agence spatiale européenne, ASE) с требованием снять с наших предприятий незаконные санкции», — написал Рогозин.

Также Рогозин привел карту, на которой показаны возможные районы падения МКС в случае неконтролируемого схода с орбиты, и отметил, что наименьшую опасность разрушение МКС представляет именно России, в то время как Запад маниакально разрушает международное сотрудничество в космической сфере.

Ранее Рогозин указывал, что Роскосмос отвечает за доставку топлива на МКС, ориентацию станции и ее увод от опасных столкновений.