«Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах», — сказал Конашенков.
Также, по данным Минобороны, за сутки ВС РФ сбили 5 украинских беспилотников, в том числе 2 «Байрактар ТБ-2», сбита одна ракета украинского комплекса «Точка-У».
Конашенков добавил, что ВС РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с группировкой войск народной милиции ДНР. Войска народной милиции ЛНР также продолжают наступательные действия и взяли под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, блокировали Рубежное.
Ранее Минобороны сообщило о выведении из строя 3491 объекта военной инфраструктуры Украины.