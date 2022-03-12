Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге 12 марта сообщил о выведении из строя главного центра радиоразведки Вооруженных сил Украины под Киевом, передает Интерфакс

«Утром 12 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры Украины. Выведены из строя военный аэродром в Василькове и главный центр радио- и радиотехнической разведки ВСУ в Броварах», — сказал Конашенков.

Также, по данным Минобороны, за сутки ВС РФ сбили 5 украинских беспилотников, в том числе 2 «Байрактар ТБ-2», сбита одна ракета украинского комплекса «Точка-У». Минобороны РФ впервые опубликовало карту районов Украины под российским контролем

Конашенков добавил, что ВС РФ вышли к населенным пунктам Новодонецкое, Новомайорское, Павловка и продолжают наступление на широком фронте смежными флангами с группировкой войск народной милиции ДНР. Войска народной милиции ЛНР также продолжают наступательные действия и взяли под контроль населенные пункты Суровцевка, Щедрищево, Житловка, блокировали Рубежное.

Ранее Минобороны сообщило о выведении из строя 3491 объекта военной инфраструктуры Украины.