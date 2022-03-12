Из Мариуполя и его пригородов в село Безыменное за сутки 11 марта были вывезены в ходе эвакуации 217 человек, в том числе 25 детей, сообщил Штаб территориальной обороны ДНР

«За минувшие сутки, с 8.00 11 марта до 8.00 12 марта, из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 217 человек, включая 25 детей», — сообщили в ДНР.

Отмечается, что мирные жители, эвакуированные из Мариуполя, находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернут силами МЧС ДНР.

Ранее Минобороны РФ опубликовало карту районов вблизи Мариуполя, которые взяты под контроль российской армии и сил ДНР. В частности, был освобожден город Волноваха. По данным Минобороны, подразделения Народной милиции ДНР продолжают сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров. Небензя представил опровержение «авиаудара России по роддому в Мариуполе» © REUTERS, Carlo Allegri

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.