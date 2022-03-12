При обстреле ВСУ поселка шахты "Кондратьевка" повреждены здание поликлиники и дома-интерната для престарелых, сообщило в Telegram представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)

«По оперативной линии от администрации н.п. Горловка поступила информация о повреждениях в результате обстрела со стороны ВФУ по адресам: поселок шахты "Кондратьевка": ул. Санаторная, 9 (поликлиника); ул. Санаторная, 5 (дом-интернат для престарелых); ул. Битумная, 18; ул. Богомольца, 3. Также повреждено остекление котельной», — указывается в сообщении.

Также, по данным представительства ДНР в СЦКК, велись обстрелы Александровки, Михайловки, поселка шахты им. «Трудовская». За истекшие сутки ВСУ открывали огонь по населенным пунктам 33 раза, в том числе на Горловском и Донецком направлениях. Было ранено четверо мирных жителей. Басурин: в ДНР освобождено 66 населенных пунктов © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля заявил о начале спецоперации в Донбассе. Ее цель — денацификация и демилитаризация Украины. В Минобороны РФ сообщили, что высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

Народная милиция ДНР и ЛНР заявили о начале освобождения оккупированных Украиной территорий Донбасса. В то же время территории ЛНР и ДНР продолжают обстреливаться со стороны ВСУ, есть погибшие.