Пентагон был намерен открыть в Симферополе свою биолабораторию, пока Крым был в составе Украины. Об этом в комментарии РИА Новости 12 марта сказал постоянный представитель республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов

Вице-премьер Крыма отметил, что биологическое оружие годами разрабатывалось в секретных лабораториях Пентагона на территории Украины, и крымчанам эта тема также известна. «На воре и шапка горит»: Небензя разоблачил американские биолаборатории на Украине © РИА Новости, Нэнси Сисель / Перейти в фотобанк

«На полуострове США планировали создать такую же лабораторию, и только воссоединение Крыма с Российской Федерацией в марте 2014 года помешало реализации замыслов по созданию патогенов в Крыму», — заявил Мурадов.

Он сообщил, что в 2014 году Роспотребнадзор обнаружил на территории бывшей советской противочумной станции в Симферополе готовые к отправке за границу 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов и 105 образцов сыворотки крови людей, а также документы, согласно которым США были намерены открыть в городе свою биолабораторию.

Ранее Минобороны РФ провело презентацию, из которой следует, что США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, которые участвовали в американской военно-биологической программе.